"زاتكا" تُحبط تهريب 48 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة وتطيح بـ 4 متورطين

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من حبوب الإمفيتامين المخدر "الكبتاجون" بلغت نحو 48 ألف حبة، وذلك في منفذ الحديثة أثناء محاولة إدخالها إلى المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة، حمود الحربي، أن الكمية ضُبطت بعد قدوم شاحنة إلى المملكة، حيث خضعت لإجراءات الفحص والكشف باستخدام التقنيات الأمنية والوسائل الحية، ليتم العثور على الحبوب المخدرة مخبأة داخل الإرسالية.
وأشار الحربي إلى أنه جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بعد عملية الضبط، وأسفر ذلك عن القبض على أربعة أشخاص داخل المملكة يُشتبه بتورطهم في استقبال الشحنة المهربة.
وأكد أن "زاتكا" مستمرة عبر جميع منافذها في إحكام الرقابة على حركة الواردات والصادرات، والتصدي لمحاولات التهريب، تحقيقًا لركائز استراتيجيتها الهادفة إلى حماية أمن المجتمع.
ودعت الهيئة جميع أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي حالات اشتباه تتعلق بالتهريب أو المخالفات الجمركية، من خلال الرقم الموحد (1910) أو البريد الإلكتروني المخصص، مع التأكيد على سرية البلاغات، وصرف مكافآت مالية في حال ثبوت صحتها.