"زاتكا" تُحبط تهريب 48 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة وتطيح بـ 4 متورطين

ودعت الهيئة جميع أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي حالات اشتباه تتعلق بالتهريب أو المخالفات الجمركية، من خلال الرقم الموحد (1910) أو البريد الإلكتروني المخصص، مع التأكيد على سرية البلاغات، وصرف مكافآت مالية في حال ثبوت صحتها.