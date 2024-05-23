"الحج" تقدم حزمة من التسهيلات في مبادرة "طريق مكة" بإسطنبول

تقدّم وزارةُ الحج والعمرة مشاركتَها بفاعلية في مبادرة "طريق مكة" بمطار إسطنبول الدولي، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتعتمد على التسهيلات لسفر الحجاج وخدمتهم منذ خروجهم من صالات المبادرة في مطارات المملكة، مرورًا بصعودهم للحافلات المخصصة بمعايير وتجهيزات عالية. كما تتمّ المتابعة لمسار رحلاتهم بالحافلات حتى وصولهم للفنادق المخصصة لهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة براحة ويسر.