"الربيعة" يلتقي المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى السودان

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى السودان توم بيريلو.
وشهد اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، ومستجدات المشاريع الإغاثية التي ينفذها المركز في السودان لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً هناك.
كما التقى "الربيعة" بمقر المركز في الرياض اليوم سفير جمهورية كوت ديفوار لدى المملكة كوليبا ليدريسا.
وتضمّن اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية.
وأشاد كوليبالي دريسا بالجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة في مساعدة المحتاجين والمتضررين بمختلف أنحاء العالم.