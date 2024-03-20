"الربيعة" يلتقي المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى السودان

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى السودان توم بيريلو.