"أمانة الرياض": 10 طرق ضمن المرحلتيْن الأولى والثانية لتسوير الأراضي

وأوضحت الأمانة أن الطرق المشمولة في المرحلة الأولى، هي: طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، وطريق الملك عبدالله، وطريق الديوان، وطريق الملك سعود، والطريق الدائري الجنوبي. وشملت المرحلة الثانية: طريق الملك سلمان، وطريق الملك فهد، وطريق الملك خالد والطريق الدائري الشمالي، وطريق الدمام.