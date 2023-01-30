"أمانة الرياض": 10 طرق ضمن المرحلتيْن الأولى والثانية لتسوير الأراضي

أكّدت أمانة منطقة الرياض، أنها استهدفت 10 طرق في المرحلتيْن الأولى والثانية من مبادرة تسوير الأراضي الفضاء، التي تهدف إلى تعزيز المظاهر الجمالية، وتحسين المشهد الحضري للمدينة بمشاركة المُلاك.
وأوضحت الأمانة أن الطرق المشمولة في المرحلة الأولى، هي: طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، وطريق الملك عبدالله، وطريق الديوان، وطريق الملك سعود، والطريق الدائري الجنوبي. وشملت المرحلة الثانية: طريق الملك سلمان، وطريق الملك فهد، وطريق الملك خالد والطريق الدائري الشمالي، وطريق الدمام.
ولفتت إلى أن مخالفة عدم التسوير 100 ريال لكل متر طولي، وتتكرّر في حال عدم الالتزام بتسوير الأراضي.