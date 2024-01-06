ضيوف خادم الحرمين يزورون مسجد قباء ومقبرة الشهداء وجبل الرماة

وعبّر عدد من الضيوف عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، على ما وجدوه من خدمات؛ مما سهل لهم زيارة المعالم الإسلامية التاريخية، والوقوف عليها؛ مما يجسّد عناية واهتمام المملكة بالإسلام والمسلمين، مُبدين سعادتهم بهذه الزيارة والتعرف على تلك المواقع التي لها الأثر الكبير في نفوسهم.