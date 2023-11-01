جدة تستضيف المعرض السعودي الدولي لكرة القدم خلال نوفمبر الجاري

تحتضن محافظة جدة، المعرض السعودي الدولي لكرة القدم "سيف إكسبو"، الذي يهدف إلى توفير فرص استثمارية مثالية، إضافة إلى الأعمال التجارية في مجال كرة القدم، واستقطاب علامات ومنتجات تجارية جديدة في مجال كرة القدم، وذلك بمشاركة عديد من الجهات الحكومية الرياضية والأندية والمراكز الرياضية في المملكة وخارجها.
ويُعد "سيف إكسبو"، الذي سيقام خلال الفترة 23 - 25 نوفمبر الجاري بمركز جدة للفعاليات والمنتديات، أول معرض سعودي دولي متخصص في صناعة كرة القدم يقام في المملكة، إذ يهتم بصناعة اللعبة الأكثر شعبية في العالم، ويستعرض فيه الشركات والمؤسسات الاستثمارية والأندية والمراكز الطبية والمتاجر المحلية والعالمية، وأبرز إنجازاتها وأعمالها، كما يتيح المعرض للخبراء والمختصين في هذا المجال الفرصة لبناء العلاقات التجارية والاستثمارية وإمكانية التواصل فيما بينهم لنمو وتطوير صناعة كرة القدم في مكان واحد.
كما يهدف المعرض إلى زيادة حجم النمو في الاستثمار الرياضي، واستقطاب أهم المراكز العالمية للطب الرياضي، واستقطاب الرعاية التجارية للأندية، بالإضافة إلى إبراز دور التكنولوجيا في تحسين صناعة كرة القدم، وإنشاء شبكات تواصل عالمية وبناء علاقات في بيئة تجارية، وإيجاد الفرص الوظيفية للشباب والفتيات في المجال الرياضي، وإقامة ندوات وورش عمل تناقش أهم القضايا المتعلقة بكرة القدم والسبل لحل مشاكلها.
يُذكر أن المعرض السعودي الدولي لكرة القدم يُشكل فرصة فريدة للشركات المحلية والأجنبية لعقد شراكات رياضية مثمرة وفتح آفاق استثمارية متجددة، ما يسهم في تطور الرياضة السعودية التي تُعد أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، لدعم وتشجع جميع الرياضات بأنواعها من أجل تحقيق تميزٍ رياضي على الصعيدين المحلّي والعالمي.