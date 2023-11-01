جدة تستضيف المعرض السعودي الدولي لكرة القدم خلال نوفمبر الجاري

ويُعد "سيف إكسبو"، الذي سيقام خلال الفترة 23 - 25 نوفمبر الجاري بمركز جدة للفعاليات والمنتديات، أول معرض سعودي دولي متخصص في صناعة كرة القدم يقام في المملكة، إذ يهتم بصناعة اللعبة الأكثر شعبية في العالم، ويستعرض فيه الشركات والمؤسسات الاستثمارية والأندية والمراكز الطبية والمتاجر المحلية والعالمية، وأبرز إنجازاتها وأعمالها، كما يتيح المعرض للخبراء والمختصين في هذا المجال الفرصة لبناء العلاقات التجارية والاستثمارية وإمكانية التواصل فيما بينهم لنمو وتطوير صناعة كرة القدم في مكان واحد.