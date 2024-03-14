"الإيجارات المؤثر الأكبر".. التضخم بالمملكة يرتفع 1.8% في فبراير والأسعار تتفاوت

ذكرت الهيئة العامة للإحصاء، أن المؤشر القياسي لأسعار المستهلك "معدل التضخم" في السعودية، قد بلغ 1.8% خلال فبراير 2024، مقارنة بالشهر المماثل من 2023؛ ليواصل الارتفاع للشهر الثاني على التوالي، مسجلًا أعلى مستوى منذ أغسطس الماضي.
وجاء معدل التضخم السنوي أعلى من شهر يناير 2024؛ حيث سجل 1.6%؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".
وقالت الهيئة إن أسعار الإيجارات التي تعتبر المؤثر الأكبر في زيادة التضخم الشهر الماضي؛ ساهم في ارتفاعها الزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.1%.
وكذلك ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3%، متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 7.6%، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا نسبته 2.5%، متأثرًا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.2%.
كذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعًا بلغت نسبته 1.6%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 6.1%، كما سجل قسم التعليم ارتفاعًا بـنسبة 1.2%، متأثرًا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.3%.
من ناحية أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.0%، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.5%، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4%؛ متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.4%، كما انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 0.9%، متأثرًا بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 2.3%.
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية نموًّا بنسبة 0.2% خلال فبراير الماضي.
ولا يزال التضخم منخفضًا نسبيًّا في السعودية مقارنة بالمستويات العالمية؛ إذ تَحُد السياسات الحكومية من تأثير زيادات الأسعار العالمية، وتأثير الاضطرابات في حركة الشحن بالبحر الأحمر محدود حتى الآن.