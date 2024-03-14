"الإيجارات المؤثر الأكبر".. التضخم بالمملكة يرتفع 1.8% في فبراير والأسعار تتفاوت

ذكرت الهيئة العامة للإحصاء، أن المؤشر القياسي لأسعار المستهلك "معدل التضخم" في السعودية، قد بلغ 1.8% خلال فبراير 2024، مقارنة بالشهر المماثل من 2023؛ ليواصل الارتفاع للشهر الثاني على التوالي، مسجلًا أعلى مستوى منذ أغسطس الماضي.