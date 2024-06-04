"مبرة" تعلن صياغة ثمانية مبادئ توجيهية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال العلاقات العامة والاتصال الإعلامي

تذكر دائماً أن البيانات التي تزود بها أدوات الذكاء الاصطناعي بما فيها الملفات وصيغة الطلب ومعلومات حسابك يتم حفظها واستخدامها كإجراء اعتيادي من قبل الشركات التي تدير أدوات الذكاء الاصطناعي. لذلك لا بد من الإلمام بإعدادات الخصوصية وما هي البيانات التي يمكنك تسليمها لإحدى أدوات الذكاء الاصطناعي والبيانات التي يجب عدم مشاركتها لضمان سلامة المعلومات. ومن المتعارف عليه أن قطاع العلاقات العامة والاتصالات الإعلامية يتعامل مع الكثير من المعلومات الحساسة الخاصة بالعملاء والشركات بما فيها المؤسسات الحكومية والشركات المدرجة في البورصة. وللحد من المخاطر، يمكن إدخال البيانات والملفات غير السرية أو تلك البيانات التي تتوفر مسبقاً أمام العامة. يجب أيضاً الإلمام ببروتوكولات أمن البيانات واتفاقيات عدم الإفصاح بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي الخاصة بعملائك أو مؤسستك والالتزام بها.