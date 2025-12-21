فلكية جدة: هلال رجب يزيّن سماء الوطن العربي

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن القمر كان قد وصل إلى مرحلة الاقتران المركزي يوم السبت 29 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 20 ديسمبر 2025 عند الساعة 04:43 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وهي اللحظة التي ينتقل فيها القمر من غرب الشمس إلى شرقها، إيذانًا ببدء شهر قمري اقتراني جديد.