إصدار طابع بريدي احتفاءً بافتتاح الطريق البري بين السعودية وعمان

يشار إلى أن الطوابع البريدية التي تصدرها مؤسسة البريد السعودي "سبل" تُوَاكب أبرز الأحداث الوطنية ومنها المناسبات الدينية، والثقافية، والفنية، والرياضية، وغيرها، وكذلك أهم المناسبات الدولية؛ حيث تَصدر الطوابع البريدية التذكارية، ليحاكي كل طابع منها حدثًا هامًّا، أو لتخليد مشهد بارز في التاريخ السعودي؛ مما يجعلها خيارًا مثاليًّا لهواة جمع الطوابع والمؤرخين المهتمين من كافة أنحاء العالم.