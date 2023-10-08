343 ألف مستفيد شملتهم خدمات "بر جدة" المجتمعية خلال العام الجاري

إنّ حرص إدارة خدمات المستفيدين على تسهيل إجراءات الحصول على خدماتها، يجسد أبعاد الرؤية التنموية في الجمعية لدعم العمل الاجتماعي، والتي تعمل من خلالها على تقديم الخدمات المتكاملة والمعلومات والإجابات المتناسبة مع تساؤلات المستفيدين، مع الحرص على سرعة تقديم الخدمة للمستفيد في موقعه؛ تقديرًا لظروفه، بكل ما يترتب على ذلك من تعزيز ثقة المستفيدين والداعمين بالجمعية، عبر تبنّي أفضل معايير وممارسات تقديم الخدمة بما يساهم في تكوين قناعات إيجابية لديهم نحو جودة الخدمات وآليات تقييمها، باعتبارها حقًّا مكتسبًا لهم.