آخرها "المربع الجديد".. "الاستثمارات العامة" يدعم المشروعات العملاقة لتحقيق مستهدفات الرؤية

يدعم صندوق الاستثمارات العامة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك عبر إطلاق قطاعات واعدة، يمتد أثرها الإيجابي على دعم جهود التنوع والتطور الاقتصادي في المملكة.
وتفصيلاً، جاء إعلان سمو ولي العهد – حفظه الله - عن مشروع المربع الجديد، ليؤكد دور الصندوق في هذا الجانب، لتعزيز الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات.
وأطلق برنامج صندوق الاستثمارات العامة العديد من المبادرات المتنوعة التي تشكّل الأساس الذي يقوم عليه تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، وترجم عبرها طموحاته، وركائزه الإستراتيجية، واعتباراته الإستراتيجية؛ لتضمن بمجملها تحقيق مستهدفاته.
ومن أبرز هذه المبادرات، تنمية وتعزيز قطاعي الطيران والدفاع في المملكة، وتطوير قدرات المملكة في المركبات من خلال توطين أنشطة البحث والتطوير وتصنيع المواد الحديثة.
ويعزز الصندوق مكانة المملكة كجهة رائدة في قطاع التشييد والبناء لدعم طموحات مشروعات الصندوق العقارية، وتمكين تطوير قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية.
وفي جانب الترفيه، فقد عمل الصندوق على تنويع وإثراء تجربة السياحة والترفيه والرياضة في المملكة لتحقيق مجتمع أكثر حيوية، كما عمل الصندوق على تطوير العديد من المشروعات الكبرى مثل مشروع القدية والبحر الأحمر ونيوم وروشن.