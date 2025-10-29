"الإحصاء": الإيرادات التشغيلية في قطاع الأعمال تسجل نموًّا بنسبة 3.9% خلال عام 2024م

وفي التفاصيل، وعند المقارنة بالعام 2023م، سجّلت الإيرادات التشغيلية ارتفاعًا سنويًا في عدد من الأنشطة الاقتصادية، من أبرزها نشاط الصناعة التحويلية الذي ارتفع بنسبة 7.3%، وكل من نشاط التشييد ونشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.6% و8.5% على التوالي.