"التميمي": متانة البنية التحتية لقطاع الاتصالات أسهمت بشكل كبير في تيسير الحج

وأوضح التميمي أن هذا العام شهد زيادة في استخدام خدمات الاتصالات والتقنية من ضيوف الرحمن، ‎وأن الاستعدادات والخطط لموسم حج هذا العام قد نُفذت ولله الحمد بشكل متميز وناجح وبحسب ما خطط له بالتعاون مع مقدمي الخدمات والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بموسم الحج، مشيرًا إلى أن متانة البنية التحتية لقطاع الاتصالات أسهمت بشكل كبير في تيسير الحج لضيوف الرحمن، من خلال تمكين التقنيات الحديثة للجهات العاملة من تقديم خدماتها لهم بجودة عالية، وبكل يسر وسهولة.