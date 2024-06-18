"التميمي": متانة البنية التحتية لقطاع الاتصالات أسهمت بشكل كبير في تيسير الحج

رفع محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي باسمه وباسم منسوبي الهيئة خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.
وأوضح التميمي أن هذا العام شهد زيادة في استخدام خدمات الاتصالات والتقنية من ضيوف الرحمن، وأن الاستعدادات والخطط لموسم حج هذا العام قد نُفذت ولله الحمد بشكل متميز وناجح وبحسب ما خطط له بالتعاون مع مقدمي الخدمات والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بموسم الحج، مشيرًا إلى أن متانة البنية التحتية لقطاع الاتصالات أسهمت بشكل كبير في تيسير الحج لضيوف الرحمن، من خلال تمكين التقنيات الحديثة للجهات العاملة من تقديم خدماتها لهم بجودة عالية، وبكل يسر وسهولة.
وأضاف أنه إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة لجميع منظومات الاتصالات والتقنية والفضاء، بتميكن ضيوف الرحمن من تأدية مناسكهم بيسر وطمأنينة؛ قدم شركاء المنظومة جهودًا مشتركة لتحسين تجربة حجاج بيت الله الحرام، وجعلها سهلة وميسرة، حيث أتاح من خلال تجهيزاته التقنية وكوادره البشرية سرعات تحميل عالية بأعلى معايير الجودة، وضمان تمرير المكالمات المحلية والدولية التي يجريها ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.
وأشاد بالجهود المبذولة من جميع العاملين في قطاع الاتصالات والتقنية من أفراد وجهات في القطاعين العام والخاص خلال موسم الحج والتي كان لها دورًا بارزًا في نجاح الخطة التشغيلية للموسم.
واختتم المحافظ تصريحه داعيًا الله تعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يردهم إلى أهلهم وأوطانهم سالمين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار.