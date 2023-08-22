الأول من نوعه.. كلية الملك فهد الأمنية تقدم برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي

ويسعى البرنامج إلى تحسين صنع القرار لدى منسوبي وزارة الداخلية، بحيث يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا كبيرًا في اتخاذ القرارات، ومساعدة الموظف في بناء نماذج تنبؤية للقرارات الاستراتيجية في وزارة الداخلية، كما يُمكنه لبناء القدرات داخل الوزارة عن طريق تدريب الآخرين على التطبيقات واستخدام الذكاء الاصطناعي، والمساهمة في اتخاذ قرارات صياغة السياسات المتعلقة بالتكنولوجيا.