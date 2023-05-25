"الجبير" يناقش مع وزير خارجية كولومبيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين غير مقيم لدى جمهورية كولومبيا الدكتور حسن الأنصاري، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري، ومن الجانب الكولومبي، نائب وزير خارجية كولومبيا فرانسيسكو كوي، ونائب وزير خارجية كولومبيا لشؤون متعددة الأطراف إليزابيث تايلور، ومدير شؤون آسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا بوزارة خارجية كولومبيا خوان كاسترو.