"الجبير" يناقش مع وزير خارجية كولومبيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة بوغوتا اليوم، وزير خارجية جمهورية كولومبيا ألفارو ليفا دوران، وذلك خلال زيارته لجمهورية كولومبيا.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين غير مقيم لدى جمهورية كولومبيا الدكتور حسن الأنصاري، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري، ومن الجانب الكولومبي، نائب وزير خارجية كولومبيا فرانسيسكو كوي، ونائب وزير خارجية كولومبيا لشؤون متعددة الأطراف إليزابيث تايلور، ومدير شؤون آسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا بوزارة خارجية كولومبيا خوان كاسترو.