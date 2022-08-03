"التخصّصات الصحية": 551 مساعد طبيب أسنان مؤهلون للعمل في القطاع الصحي

ويُعد برنامج مساعد طبيب أسنان من البرامج التي أشرفت الأكاديمية الصحية في الهيئة على تنفيذها، بالشراكة مع وزارة الصحة، وذلك بهدف تأهيل قوى عاملة وطنية من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تسهم في توطين القطاع الصحي وتقوم على رفع كفاءة العاملين، تعزيزاً لبرنامج التحول الصحي في المملكة.