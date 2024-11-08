برعاية أمير الرياض ووسط حضور كبير.. "آل حفيظ" يفتتح "موسم شتاء مرات 5"

وفي التفاصيل، شهد موسم شتاء مرات، الذي نظمته جمعية التنمية الأهلية بمرات، تطويرًا في مساحته وبرامجه وفعالياته، وبلغ عدد المشاركين في هذه النسخة 150 مشاركًا في المعارض وعربات الطعام والأُسر المنتجة.