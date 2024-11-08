برعاية أمير الرياض ووسط حضور كبير.. "آل حفيظ" يفتتح "موسم شتاء مرات 5"

برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، افتتح محافظ مرات سند بن عماش آل حفيظ فعاليات "موسم شتاء مرات 5"، وتجول في أركانه وأجنحته، وسط حضور كبير من العارضين والمشاركين وزوار الموسم من المواطنين والمقيمين من فئات المجتمع كافة.
وفي التفاصيل، شهد موسم شتاء مرات، الذي نظمته جمعية التنمية الأهلية بمرات، تطويرًا في مساحته وبرامجه وفعالياته، وبلغ عدد المشاركين في هذه النسخة 150 مشاركًا في المعارض وعربات الطعام والأُسر المنتجة.
وتضمَّن الموسم "جادة البوليفارد" بطول يتجاوز المئة متر كمركز للتسوق، إضافة لمعرض "السعودية العظمى" الذي يحكي مشاريع وطننا العملاقة، وأُقيم في صالة الشيخ عمر البليهد. كما تم تنفيذ معرض فني بيئي، أُقيم لأول مرة في صالة محمد السليم للفنون التشكيلية.
ووجد هواة الفلك والفضاء ما يلبي رغبتهم من خلال "معرض الفضاء" الذي قدم عددًا من الفعاليات العلمية، وتعرَّف زواره على الفضاء والمجرات والنجوم والكواكب والمواسم والأنواء والأجواء والتوقعات الجوية. وقدم المعرض لزواره محاكاة للسير في الفضاء.
واشتمل الموسم على موقع مقاهي "برج إيفل" في نهاية جادة البوليفارد، إضافة لألعاب ومسرح الطفل، وأمسيات استُعرض فيها عدد من الفلكلورات الدمشقية والمصرية والينبعاوية، وغيرها من الفعاليات.
وشارك مستشفى الملك فيصل التخصصي بعربة للتبرع بالدم؛ ليتمكن زوار المهرجان من التبرع. كما نفذ مستشفى محافظة مرات العام عيادة في المهرجان، تقدم الخدمات الطبية، وتم خلالها تقديم التطعيمات للإنفلونزا الموسمية، وكذلك الحزام الناري.
وشاركت إدارة مرور محافظة مرات في المهرجان بإشراف مديرها العقيد أحمد حمد الدعيج، وذلك من خلال الوجود في الطرق الرئيسية، وعند بوابة المهرجان، وفي مواقف السيارات؛ لتنظيم السير، والوقوف على الحركة المرورية.
وشارك في تنظيم المهرجان محافظة مرات، وشرطة مرات، ورابطة مرات الخضراء، والدوريات الأمنية، والدفاع المدني، وأمن الطرق، والهلال الأحمر بمرات، والجمعية الخيرية بمحافظة مرات، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.