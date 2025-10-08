أمين مجلس التعاون يدين اقتحام باحات "الأقصى" ويصفه بالتصعيد الخطير

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات، التصعيد الخطير المتمثل في اقتحام مجموعات من المسؤولين والمستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وأكد البديوي أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لقدسية المسجد الأقصى، واعتداءً سافرًا على مشاعر المسلمين حول العالم، مشددًا على أن ما يحدث هو محاولة مرفوضة لفرض واقع تهويدي على الحرم الشريف، في تجاوز واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وجدد الأمين العام رفض دول مجلس التعاون القاطع لجميع محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والقدس الشريف، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على حماية المقدسات الإسلامية من جميع أشكال العبث والاستفزاز.