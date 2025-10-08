أمين مجلس التعاون يدين اقتحام باحات "الأقصى" ويصفه بالتصعيد الخطير

وأكد البديوي أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لقدسية المسجد الأقصى، واعتداءً سافرًا على مشاعر المسلمين حول العالم، مشددًا على أن ما يحدث هو محاولة مرفوضة لفرض واقع تهويدي على الحرم الشريف، في تجاوز واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.