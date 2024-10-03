"كفالة" يفوز بجائزتين بلاتينيتين عن المنتجات الأكثر ابتكارًا لعام 2024

بينما أتت جائزة "المنتج الأكثر ابتكارًا لبرامج الضمان" نظير مبادرة التقنية، التي نُفذت بالشراكة مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، لمساهمتها في تحفيز قطاع التقنية بشكل غير مسبوق. تجاوز البرنامج التحديات التي كانت تواجه الجهات التمويلية، بتمويل مضمون يتجاوز 1.7 مليار ريال. عمل برنامج "كفالة" مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات على تسهيل عمليات الإصدار من خلال استخدام تراخيص "منصة تك"، مما أسهم في تمكين المنشآت في هذا القطاع من الحصول على الضمانات التمويلية بسهولة وبشكل مؤتمت عبر شركاء البرنامج من الجهات التمويلية.