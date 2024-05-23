تطبيق Calo يعلن رعايته لمتسابقة الرالي أرجوان عمار

تم مؤخراً توقيع اتفاقية رعاية تطبيق Calo للوجبات الصحية التابع Calo لتكنولوجيا الطعام للمتسابقة الشابة في رياضة الرالي أرجوان عمار بهدف صناعة قصة نجاح لبطلة قادمة للتميّز في هذه الرياضة المثيرة والمليئة بالتحدي والإصرار، وتم توقيع الاتفاقية في مقر تطبيق Calo في مدينة جدة بين غيداء شربيني، أخصائية التسويق في Calo والمتسابقة أرجوان عمار، وكانت باكورة انطلاق هذه الرعاية في مشاركة أرجوان في تحدي رالي تبوك خلال شهر أبريل الماضي.
وأوضحت غيداء شربيني، أخصائية التسويق في Calo بأن مفهوم هذه الرعاية يتجاوز حدود الرعاية إلى الشراكة الحقيقية في صناعة بطلة في سباقات الرالي عبر الدعم وتقديم النصائح خصوصاً في الجانب الصحي المتعلق بالبرامج الغذائية التي تعد من أهم الركائز التي يستند عليها في مسيرة الرياضيين الناجحين حول العالم، وتابعت قائلاً: نهدف من خلال هذه الرعاية لمشاركة خبرتنا الطويلة في مجال برامج التغذية الصحية لبناء نمط غذاء صحي للشابة أرجوان عمار التي نرى فيها الرغبة والإصرار والشغف للذهاب بعيداً في رياضة سباقات الرالي، لذلك لن يقتصر دورنا على مفهوم الرعاية التقليدي في سباقات الرالي بل سيكون لنا دور مهم وحيوي في صناعة قصة نجاح هذه البطلة من خلال الجانب الغذائي بالتكامل مع الجانب الرياضي اللياقي.
من جانبها، أبدت المتسابقة أرجوان عمار سعادتها بهذه الرعاية التي لها أهمية خاصة خصوصاً وأنها تدعمها وهي مازالت في بدايات طريقها في رياضة الرالي لتحقيق طموحها وأحلامها بالتطوّر والتقدّم إلى أفضل المراكز في مختلف السباقات المحلية والدولية، وأضافت قائلة: شرف كبير أن يتم اختياري من قبل جهة متخصصة ولها سمعة مرموقة في مجالها مثل تطبيق Calo لتكوين علاقة طويلة ذات أهداف كبيرة، أشكرهم على ثقتهم بي وسوف أعمل كل ما في وسعي لتأكيد أحقيتي بهذه الثقة وترجمتها إلى إنجازات في المستقبل القريب بإذن الله.
يذكر أن المتسابقة أرجوان عمار شاركت مؤخراً في سباق رالي تبوك ضمن فئة SSV على متن مركبتها من طراز Maverick Can Am برفقة الملاح الإماراتي المعروف خالد الكندي الذي يعد أول ملاح عربي يشارك في فعاليات رالي داكار ويملك خبرة عريضة في هذا المجال.