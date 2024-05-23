تطبيق Calo يعلن رعايته لمتسابقة الرالي أرجوان عمار

وأوضحت غيداء شربيني، أخصائية التسويق في Calo بأن مفهوم هذه الرعاية يتجاوز حدود الرعاية إلى الشراكة الحقيقية في صناعة بطلة في سباقات الرالي عبر الدعم وتقديم النصائح خصوصاً في الجانب الصحي المتعلق بالبرامج الغذائية التي تعد من أهم الركائز التي يستند عليها في مسيرة الرياضيين الناجحين حول العالم، وتابعت قائلاً: نهدف من خلال هذه الرعاية لمشاركة خبرتنا الطويلة في مجال برامج التغذية الصحية لبناء نمط غذاء صحي للشابة أرجوان عمار التي نرى فيها الرغبة والإصرار والشغف للذهاب بعيداً في رياضة سباقات الرالي، لذلك لن يقتصر دورنا على مفهوم الرعاية التقليدي في سباقات الرالي بل سيكون لنا دور مهم وحيوي في صناعة قصة نجاح هذه البطلة من خلال الجانب الغذائي بالتكامل مع الجانب الرياضي اللياقي.