هذا هو نظام التصريح الإلكتروني للمسافرين السعوديين إلى لندن.. يبدأ من هذا التاريخ
أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الاثنين 24 نوفمبر 2025 الموافق 3 جمادى الأولى 1447هـ، بدء تطبيق نظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA) اعتبارًا من فبراير 2026، ليشمل 85 جنسية من الدول التي لا تحتاج إلى تأشيرة مسبقة لدخول المملكة المتحدة، وفي مقدمتها المسافرون السعوديون ودول الخليج.
وأكدت وزارة الداخلية البريطانية أن النظام الجديد يمثل خطوة محورية نحو رقمنة الهجرة بالكامل، تمهيدًا للوصول إلى مرحلة الدخول إلى المملكة المتحدة دون الحاجة لإبراز جواز السفر والاكتفاء ببصمة الوجه.
ونقل البيان عن وزير الدولة لشؤون الهجرة والمواطنة مايك تاب قوله إن نظام ETA يمنح السلطات قدرة أكبر على منع دخول من يشكلون تهديدًا، كما يوفر رؤية أدق لحركة الهجرة، مضيفًا: «رقمنة النظام تجعل تجربة السفر أسهل وأكثر سلاسة لملايين المسافرين».
المسافرون السعوديون ضمن النظام الجديد
وشملت قائمة الـ 85 دولة ست دول عربية فقط من دول مجلس التعاون الخليجي، وهي:
السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، عُمان. وسيُطلب من المواطنين السعوديين الحصول على تصريح ETA قبل السفر إلى لندن أو أي مدينة بريطانية.
يشمل ركّاب الترانزيت أيضًا وسيشمل النظام المسافرين عبر رحلات الترانزيت الذين يمرون من نقاط الجوازات البريطانية.
تبلغ رسوم التصريح 16 جنيهًا إسترلينيًا (نحو 21 دولارًا)، ويحصل معظم المتقدمين على الموافقة خلال دقائق، بينما يُنصح بالتقديم قبل 3 أيام عمل تحسبًا للمراجعة الإضافية لبعض الحالات.
ومنذ إطلاق المرحلة الأولى للنظام في أكتوبر 2023، تقدّم أكثر من 13.3 مليون زائر بطلبات ETA، واستفادوا من تسريع إجراءات الدخول ويُعفى المواطنون البريطانيون والأيرلنديون، بما في ذلك حاملو الجنسية المزدوجة، من هذا المتطلب.