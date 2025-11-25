هذا هو نظام التصريح الإلكتروني للمسافرين السعوديين إلى لندن.. يبدأ من هذا التاريخ

المسافرون السعوديون ضمن النظام الجديد

وشملت قائمة الـ 85 دولة ست دول عربية فقط من دول مجلس التعاون الخليجي، وهي:

السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، عُمان. وسيُطلب من المواطنين السعوديين الحصول على تصريح ETA قبل السفر إلى لندن أو أي مدينة بريطانية.