استشاري يحذّر من استخدام "المضادات الحيوية" دون وصفة طبية

وواصل "حلواني": العالم في أمسّ الحاجة إلى تغيير طريقة وصف المضادات الحيوية واستعمالها، وحتى في حال استحداث أخرى جديدة، والذي يستغرق وقتًا طويلًا منذ بداية العمل على إنتاجه، حتى يعتمد على نحو رسمي وآمن في حدود العشر سنوات.