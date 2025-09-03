"التجارة": تنفيذ أكثر من 6700 جولة رقابية على مستلزمات المدارس

نفّذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة (6,737) زيارة تفتيشية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 28 أغسطس 2025، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
وشملت الجولات المكتبات ومحال القرطاسية ومنافذ البيع المتخصصة في المستلزمات المدرسية، بهدف التحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة.
وتركزت مهام الفرق الرقابية على التأكد من وفرة المنتجات والسلع وبدائلها، ووجود بطاقات الأسعار أو العرض الإلكتروني، ومطابقة أسعار الرف مع أجهزة المحاسبة، إضافة إلى وضوح البيانات المكتوبة باللغة العربية على المنتجات، والتحقق من نظامية العروض والتخفيضات والمسابقات الترويجية.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الجولات إلى رفع مستوى الامتثال وحماية حقوق المستهلكين.