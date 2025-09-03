"التجارة": تنفيذ أكثر من 6700 جولة رقابية على مستلزمات المدارس

وتركزت مهام الفرق الرقابية على التأكد من وفرة المنتجات والسلع وبدائلها، ووجود بطاقات الأسعار أو العرض الإلكتروني، ومطابقة أسعار الرف مع أجهزة المحاسبة، إضافة إلى وضوح البيانات المكتوبة باللغة العربية على المنتجات، والتحقق من نظامية العروض والتخفيضات والمسابقات الترويجية.