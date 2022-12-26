الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تفوز بجائزة مكة للتميز عن فرع خدمات الحج والعمرة في دورتها الـ14

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة فوز الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بجائزة التميز في دورتها الـ١٤، وذلك عن فرع التميز في خدمات الحج والعمرة.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، قائلاً: "تأتي هذه الإنجازات بفضل الله، ثم باهتمام قيادة السعودية الرشيدة من خلال تهيئة سبل الدعم والتمكين كافة لسكان وزوار وضيوف الرحمن في مدينة مكة المكرمة".
وأردف: "تقدم حافلات مكة تجربة مميزة في مدينة مكة المكرمة؛ تجعلها أول مدينة تقدم خدمات النقل العام (حافلات مكة) بجودة عالية، تلبي احتياجات سكان وزوار وضيوف بيت الله الحرام، كما تساهم في تقليل الازدحام، وسرعة الوصول، ورفع مستوى المواصلات العامة".
واختتم الرشيد: "نعمل في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على تحقيق التطلعات التي نطمح للوصول إليها بما يتوافق مع توجيهات سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ لتكون مدينة مكة المكرمة مصممة لتقديم تجربة مميزة من خلال إنتاجية عالية واقتصاد متنوع".
الجدير بالذكر أن جائزة التميز تُقدَّم من قِبل إمارة منطقة مكة المكرمة في دورتها الـ١٤ على فروع عدة، تشمل المجالات الإدارية والعمرانية والاجتماعية والبيئية والثقافية والعلمية والتقنية والإنسانية وخدمات الحج والعمرة والتميز الاقتصادي.