الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تفوز بجائزة مكة للتميز عن فرع خدمات الحج والعمرة في دورتها الـ14

وأردف: "تقدم حافلات مكة تجربة مميزة في مدينة مكة المكرمة؛ تجعلها أول مدينة تقدم خدمات النقل العام (حافلات مكة) بجودة عالية، تلبي احتياجات سكان وزوار وضيوف بيت الله الحرام، كما تساهم في تقليل الازدحام، وسرعة الوصول، ورفع مستوى المواصلات العامة".