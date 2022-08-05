محليات

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين لنظام البيئة في الرياض

جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفَين
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين لنظام البيئة في الرياض
واس
واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفَين لنظام البيئة: مواطنًا، ومقيمًا من الجنسية الصومالية؛ لقطعهما شجرتين دون ترخيص بمنطقة الرياض.

وأوضحت أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفَين، مؤكدة أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص؛ غرامة تصل إلى "20" ألف ريال لكل شجرة.

وحثّت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.

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