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بالفيديو.. "القصبي" مبهورًا باستوديوهات الحصن: 40 عامًا في الفن ولم أرَ هذه الإمكانيات

أعرب عن قناعته بأنها قفزة هائلة لصناعة محتوى إبداعي على مستوى عالمي من قلب المملكة