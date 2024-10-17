"هدف" يكشف عن توظيف 122 ألف سعودي عبر "جدارات" خلال 2024 وارتفاع الرواتب بنسبة 15%

وأشار إلى أنّ عدد العاملين في القطاع الخاص أكثر من 11 مليونًا، منهم 2 مليون و386 ألف سعودي، وعدد المواطنين السعوديين الجدد الذين دخلوا لسوق العمل 233 ألفًا في عام 2024، فيما بلغت أعداد الذين تتجاوز رواتبهم 20 ألف ريال كانوا 80 ألفًا في عام 2018، وارتفع العدد في 2023 ليصل إلى 202 ألف.