"هدف" يكشف عن توظيف 122 ألف سعودي عبر "جدارات" خلال 2024 وارتفاع الرواتب بنسبة 15%

كشف مديرُ عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي الجعويني، أن عدد المسجّلين عبر منصة "جدارات" وصل إلى 2 مليون؛ حيث تمّ توظيف 122 ألفًا خلال العام الجاري 2024، وأنّ عدد الوظائف الشاغرة حاليًّا 46 ألف وظيفة، فيما بلغ عدد الجهات المسجلة بالمنصة 48 ألف جهة.
وأوضح "الجعويني" أن الإعلان عن الوظائف عبر منصة "جدارات" إلزامي للقطاع الحكومي، واختياري للقطاع الخاص، وأن هدف الصندوق أن تكون المقابلات الشخصية على منصة "جدارات".
وأكّد "الجعويني" خلال حديثه لبرنامج "في الصورة" الأسبوع الماضي، أن هناك ارتفاعًا إيجابيًّا بمعدل 15% في الرواتب بالقطاع الخاص، مقارنة الربع الأخير من 2021 بالربع الأخير من 2023؛ مشيرًا إلى أنّ أعلى القطاعات أجورًا هي "المصرفية، التعدين، الطب، وتقنية المعلومات"، وأدنى الأجور هي في قطاعات "التجزئة، التشييد والبناء".
وأشار إلى أنّ عدد العاملين في القطاع الخاص أكثر من 11 مليونًا، منهم 2 مليون و386 ألف سعودي، وعدد المواطنين السعوديين الجدد الذين دخلوا لسوق العمل 233 ألفًا في عام 2024، فيما بلغت أعداد الذين تتجاوز رواتبهم 20 ألف ريال كانوا 80 ألفًا في عام 2018، وارتفع العدد في 2023 ليصل إلى 202 ألف.
وأضاف: أنه في عام 2019 كان عددُ السعوديين العاملين في القطاع الخاص مليونًا و700 ألف، واليوم وصل العدد إلى 2 مليون و386 ألفًا، وعدد السعوديين الجدد الذين دخلوا سوق العمل في شهر أغسطس 37009، وفي شهر سبتمبر 34788 من هذا العام".
وحول نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، قال "الجعويني": "تقرير الربع الثاني لعام 2024 أظهر أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وصلت إلى 35.4%، والمملكة هي الأسرع نموًّا بين مجموعة العشرين في نسبة مشاركة المرأة بسوق العمل".
وعن أعداد الذين استفادوا من برامج "هدف"، أوضح أن 20 ألف شاب وشابة يستفيدون حاليًّا من برنامج "حافز" شهريًّا، و32700 استفادوا من برنامج "تمهير" هذا العام، وأيضًا برنامج "قرة" يدعم 50% بحد أقصى 1600 ريال، واستفادت منه حتى الآن 37 ألف امرأة عاملة، وبرنامج "وصول" يدعم المرأة العاملة التي لا يتعدّى راتبها 8 آلاف.
وأكمل: برنامج هدف للقيادة موجّه لتطوير القيادات السعودية بالقطاع الخاص استفاد منه حتى الآن 2275 متدربًا، وبرنامج الشهادات الاحترافية يتضمّن 188 شهادة احترافية، وصل عدد المستفيدين منه 41500 بتكلفة 229 مليون ريال، و13 ألفًا دخلوا هذا العام في برنامج "التدريب النوعي"، لافتًا إلى أن دعم الصندوق يصل إلى 50 ألف ريال شهريًّا لكل متدرّب في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف، وهناك تدريب نوعي خارج المملكة.
وختم: "برنامج دعم الأجور يمثّل ما بين 50 إلى 60% من الفاتورة الشهرية بما يقارب 4 مليارات سنويًّا، وعدد المستفيدين 220 ألفًا من القطاع الخاص".