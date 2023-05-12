محليات

الجوف.. مكافحة المخدّرات تقبض على مواطن حاول ترويجَ موادّ مخدّرة وأقراص طبية

عثرت بحوزته على أسلحة نارية ومبلغ مالي
الجوف.. مكافحة المخدّرات تقبض على مواطن حاول ترويجَ موادّ مخدّرة وأقراص طبية
واس
واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف؛ لترويجه مادةَ الإمفيتامين المخدّر، ومادةَ الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتّخاذ الإجراءات النظاميّة بحقّه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أيّ نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

النيابة العامة
الجوف
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
الحشيش المخدر
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أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي
مادة الإمفيتامين المخدر

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