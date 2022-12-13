شركة العثيم تفتتح أحدث وأكبر المجمعات التجارية في محافظة حفر الباطن

يُذكر إن إنشاء العثيم مول حفر الباطن جاء وفق أفضل المواصفات العالمية والتصاميم العصرية، مع الاهتمام بالتجهيزات الداخلية التي ستضفي على المول البعد الجمالي، إضافة إلى الاهتمام بالخدمات المتكاملة للزوار، والتي ستُحدث نقلة نوعية في مفهوم صناعة المجمعات التجارية والترفيهية على مستوى المملكة، فضلًا عن استقطاب العديد من الشركات الكبرى والعلامات التجارية العالمية والمحلية المميزة؛ لتوفير أفضل الخيارات التسويقية والترفيهية للزوار والمتسوقين، إضافةً إلى منظومة من المطاعم والكافيهات العالمية والمحلية، فضلًا عن مدينة سفوري لاند الترفيهية، الاسم الأشهر في عالم الترفيه في المملكة، وتعد من أفضل المدن الترفيهية المغلقة التي تم تصميمها بعناية فائقة لتلبي رغبات الأطفال وأسرهم بما تضمّه من ألعاب حديثة ومبتكرة تناسب كل الأعمار.