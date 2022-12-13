شركة العثيم تفتتح أحدث وأكبر المجمعات التجارية في محافظة حفر الباطن

دشن المهندس خلف بن حمدان العتيبي أمين محافظة حفر الباطن أحدث مجمعات شركة عبدالله العثيم للاستثمار بالمحافظة (العثيم مول) في حضور عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس الإدارة، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال وجمع كبير من قبل الزوار.
وقام "العتيبي" بقص الشريط وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية؛ إيذانًا بالافتتاح الرسمي للمول، كما شاهد جانبًا من العرضة السعودية التي أقيمت ترحيبًا بضيوف حفل الافتتاح.
ومن ثم تجول الحضور في أرجاء المول وزيارة عدد من المعارض، ووقفوا على حجم الإنجاز، مشيدين بما تم من عمل متكامل في "العثيم مول" الذي يحتوي على كل متطلبات الأسر في التسوق والترفيه.
ومن جانبه، أكد الأستاذ مشعل بن عميرة الرئيس التنفيذي لشركة العثيم أن العثيم مول حفر الباطن يمثل إضافة متميزة للنهضة الحضارية والعمرانية الشاملة التي تشهدها المحافظة.
وأشار إلى أن إنشاء مول تجاري بمواصفات حديثة في محافظة حفر الباطن جاء في إطار استراتيجية الشركة التوسعية واهتمامها بإضافة مجمعات جديدة في عدد من مدن المملكة في إطار مواكبة رؤية المملكة 2030 وتوجهات حكومتنا الرشيدة الهادفة إلى تعزيز السياحة الداخلية وتطويرها؛ للمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني.
ونوّه "ابن عميرة" إلى الإسهام المتوقع للعثيم مول في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم برامج السعودة من خلال توفير العديد من الوظائف لأبناء المحافظة من الجنسين.
وبيّن "ابن عميرة" أن المول يقام على مساحة 226 ألف متر مربع؛ منها 75 ألف متر مساحة تأجيرية ومواقف تستوعب 2285 سيارة، ويمتاز بموقعه المميز على طريق الملك عبدالعزيز، ويبعد عن مركز المدينة 12 كلم وعن المطار 20 كلم.
يُذكر إن إنشاء العثيم مول حفر الباطن جاء وفق أفضل المواصفات العالمية والتصاميم العصرية، مع الاهتمام بالتجهيزات الداخلية التي ستضفي على المول البعد الجمالي، إضافة إلى الاهتمام بالخدمات المتكاملة للزوار، والتي ستُحدث نقلة نوعية في مفهوم صناعة المجمعات التجارية والترفيهية على مستوى المملكة، فضلًا عن استقطاب العديد من الشركات الكبرى والعلامات التجارية العالمية والمحلية المميزة؛ لتوفير أفضل الخيارات التسويقية والترفيهية للزوار والمتسوقين، إضافةً إلى منظومة من المطاعم والكافيهات العالمية والمحلية، فضلًا عن مدينة سفوري لاند الترفيهية، الاسم الأشهر في عالم الترفيه في المملكة، وتعد من أفضل المدن الترفيهية المغلقة التي تم تصميمها بعناية فائقة لتلبي رغبات الأطفال وأسرهم بما تضمّه من ألعاب حديثة ومبتكرة تناسب كل الأعمار.