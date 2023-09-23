ليست مجرد عقارب بل رمزٌ.. "ساعة مكة الكبيرة".. قصة 93 عاماً تشير إلى "المؤسّس"

وبحسب "دارة الملك عبدالعزيز" التي عُرِفت بـ"ذاكرة الوطن"، فإن المؤسّس الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- أصدر الأوامر إلى وزير ماليته بجلب الساعة من الخارج، وعهد إلى أمين العاصمة المقدّسة عباس قطان بوضعها على دار الحكومة، حيث بني لها برج يبلغ ارتفاعه (15) متراً عن سطحها، ومثله تقريباً من مستوى الشارع إلى سطح الدار، أي أن تلك الساعة العظيمة ترتفع عن أرضية الشارع بما يزيد على (30) متراً، وقد شيدت قاعدتها بالآجر والنورة والحديد بإحكام متقن.