بعد نفاذ النسخ المطبوعة.. مكتبة الملك عبدالعزيز تُعيد إصدار موسوعة تاريخ الملك عبدالعزيز الدبلوماسي

وتضمن القسم الأول من الموسوعة العناصر الآتية: الملك عبدالعزيز: نشأته وجهوده، وسياسة الملك عبدالعزيز الخارجية، ووزارة الخارجية، والاعتراف الدولي بالمملكة العربية السعودية، والتمثيل الدبلوماسي، والمملكة والمنظمات الدولية والإقليمية، أما الثاني فتناول الاتفاقيات والمعاهدات التي عقدت مع المملكة في عهد الملك عبدالعزيز، فيما احتوى القسم الثالث من الموسوعة على الأعلام المحليين والأجانب، وهم الدبلوماسيون وكل من أسهم أو شارك في مجريات الحياة الدبلوماسية في عهد الملك عبدالعزيز، وجاء ترتيبهم ألفبائيًا، وضم (607) شخصيات دبلوماسية من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.