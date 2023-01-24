صارا يتفاعلان مع والديهما.. 12 يوماً تشهد بنجاح فصل السيامي "عمر وعلي"

وأردف أنه من المتوقع أيضاً أن يتم رفع الأنابيب التي وُضعت لإخراج الإفرازات تحت الجلد، وكذلك الأنابيب التي وُضعت لإخراج عصارة الصفراء من التوأم "علي" خلال الأسبوع المقبل، بإذن الله، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن يمكث التوأم في المستشفى ما بين 4 إلى 6 أسابيع، وبعدها يقرر الفريق الطبي إمكانية خروجهما من المستشفى لمتابعة علاجهما من مسكنهما.