"الشمري": لا تعاقبوا أبناءكم بل افهموا سلوكهم.. التربية في زمن التحديات تتطلب وعيًا جديدًا

وبيّن أن الصراخ والعقوبات التقليدية لم تعد أدوات فعالة في التربية، داعيًا إلى اعتماد ما يُعرف بـ"العقاب الإيجابي"، وهو أسلوب يواجه فيه الطفل نتائج سلوكه الخاطئ بطريقة هادئة تهدف للإصلاح لا للإيذاء، على أن يكون ذلك بما يتناسب مع عمره، ويُشرح له ارتباط السلوك بالنتيجة بأسلوب يفهمه.