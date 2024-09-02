"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة.. وسيول ورياح شديدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية ونجران وعسير وجازان والباحة وحائل وتبوك).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة. وتشهد رياحًا شديدة على شرورة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة حائل أمطارًا خفيفة مع رياح شديدة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
كما تشهد منطقة تبوك أمطارًا خفيفة مع رياح شديدة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المعظم وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية وخليص. وتشهد أمطارًا غزيرة على الشعيبة ورهاط ومدركة وهدى الشام وبحرة والجموم والعاصمة المقدسة وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والقنفذة والليث والكامل والطائف والعرضيات، وأمطارًا خفيفة على رابغ وجدة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الثلاثاء.
وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن والأحساء وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ19 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة الرياض رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ19 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة العلا وخيبر والحناكية والمهد والعيص والمدينة المنورة وبدر وينبع النخل ووادي الفرع. وتشهد أمطارًا متوسطة على الرايس وينبع، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا غزيرة على البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة فرسان وجازان والدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الثلاثاء.