"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة.. وسيول ورياح شديدة

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية وخليص. وتشهد أمطارًا غزيرة على الشعيبة ورهاط ومدركة وهدى الشام وبحرة والجموم والعاصمة المقدسة وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والقنفذة والليث والكامل والطائف والعرضيات، وأمطارًا خفيفة على رابغ وجدة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الثلاثاء.