برعاية ملكية .. الرياض تستضيف إقامة حفل جائزة الملك فيصل.. الاثنين القادم

أما جائزة خدمة الإسلام، فهي جائزة تقديرية، تمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، فكرياً، وعلمياً، واجتماعياً، من خلال أعمال، وأنشطة، وبرامج، ومشروعات ذات أثر في المجتمع المسلم.