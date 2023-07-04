إستراتيجيات ومبادرات وبرامج.. "المشيطي" يبرز جهود المملكة ودعمها لـ"الفاو"

وأوضح المشيطي، أن القطاع الزراعي بالمملكة شهد نمواً في الاستثمارات الزراعية وحقق تطوراً ملحوظاً انعكس على قيمة الناتج المحلي الزراعي ليصل إلى (100) مليار ريال في عام 2022م، مسجلاً أعلى مساهمة له في تاريخه، كما حققت المملكة نسباً عالية من الاكتفاء الذاتي في عديدٍ من المحاصيل الزراعية، خاصة التي تعتمد على التقنيات الحديثة، لاعتمادها على الإدارة المتكاملة للمياه، التي أسهمت في خفض الاستهلاك الزراعي من (86%) إلى أقل من (70%).