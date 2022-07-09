قصاصة تاريخية كشفت السر.. لماذا تراجع الملك فيصل عن الحج عام 1394هـ في اللحظة الأخيرة؟

تذكر الوثيقة التاريخية التي تعود إلى العدد رقم 2555 من صحيفة أم القرى لسنة 1394هـ/ 1974م أن الملك فيصل آثر عدم الصعود لعرفة هذا العام نظرًا لازدياد عدد الحجاج بنسبة كبيرة، وحتى يُمكِّنهم من تأدية مناسكهم بسهولة ويُسر، كما أمر بترك الأماكن المخصصة له ولمرافقيه في جميع المشاعر للحجاج الذين وفدوا لأداء الفريضة.