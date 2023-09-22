"كفاءة الإنفاق" تحصد المركز الأول لجائزة منظمة "CIPS" العالمية للمشتريات

يُذكر أن هذا الفوز هو الرابع للمملكة في جوائز منظمة "CIPS" العالمية، حيث استهلت وزارة المالية الفوز بجائزة "CIPS" عن فئة أفضل برنامج تحول للمشتريات لعام 2019، فيما حققت وزارة النقل المركز الثاني في عام 2022م عن فئة أفضل برنامج عام للمشتريات، لتحقق هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الفوز بجائزتين بالمركز الأول لنسخة الشرق الأوسط في عام 2023م، تمثلت الجائزة الأولى في أفضل مشروع عمل جماعي تعاوني بالشراكة مع جهات حكومية، فيما شملت الجائزة الثانية التنوع المتميز وممارسات الشمول في فرق المشتريات، ليأتي تتويج هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية اليوم بالمركز الأول على مستوى العالم لأفضل برنامج لتحوّل المشتريات.