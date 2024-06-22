المملكة تختتم مشاركتها في قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لـ"العشرين" بالبرازيل

وثمّن الأمير فهد في كلمته خلال افتتاح القمة، الإنجازات البارزة التي حققتها المملكة في إنشاء بيئة تنظيمية محفزة لرواد الأعمال الشباب، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030؛ مشيرًا إلى تسجيل المملكة نموًّا بنسبة 108% في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2016، واحتلت المركز الأول في تمويل رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى تحقيق 50% من حصة السوق في المنطقة، مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 33%.