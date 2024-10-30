"الالتزام البيئي": تقارير جودة الهواء الدورية تحدد مصادر التلوث وتحدّ منها

وفي هذا السياق أوضح مدير عام نمذجة وتحليل البيانات البيئية في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الدكتور محمد دغريري؛ أن طرق نشر بيانات جودة الهواء بواسطة المنصات الرقمية تتيح للجمهور الاطلاع على بيانات جودة الهواء على الموقع الإلكتروني للمركز، والاستفادة منها عبر تجنب الوجود في المناطق التي تشهد مؤشرات تلوث في بعض عناصر الهواء الاثنين وعشرين التي تقيسها المحطات الثابتة والمتنقلة على مدار الساعة، وتحللها كل خمس دقائق عبر إرسال البيانات للوحدة المركزية، والتي بدورها يعمل فريق من المختصين على تحليلها وإعداد تقارير يومية ترسل للجهات المختصة.