"الالتزام البيئي": تقارير جودة الهواء الدورية تحدد مصادر التلوث وتحدّ منها

أعلن المركزُ الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن آلية نشر بيانات جودة الهواء بطريقة منظمة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات للجهات المعنية على خرائط توضح مستويات التلوث في مناطق مختلفة، وبالتالي تعامل الجهات المعنية مع مصادر التلوث والحدّ منها.
وفي هذا السياق أوضح مدير عام نمذجة وتحليل البيانات البيئية في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الدكتور محمد دغريري؛ أن طرق نشر بيانات جودة الهواء بواسطة المنصات الرقمية تتيح للجمهور الاطلاع على بيانات جودة الهواء على الموقع الإلكتروني للمركز، والاستفادة منها عبر تجنب الوجود في المناطق التي تشهد مؤشرات تلوث في بعض عناصر الهواء الاثنين وعشرين التي تقيسها المحطات الثابتة والمتنقلة على مدار الساعة، وتحللها كل خمس دقائق عبر إرسال البيانات للوحدة المركزية، والتي بدورها يعمل فريق من المختصين على تحليلها وإعداد تقارير يومية ترسل للجهات المختصة.
وأضاف "الدغريري": أن البيانات تشمل التقارير الشهرية والسنوية؛ إذ تصدر تقارير تفصيلية تحتوي على تحليلات لبيانات جودة الهواء؛ مما يساعد في تتبع التغيرات لمؤشرات عناصر الهواء على مدار العام، إلى جانب إظهار بيانات جودة الهواء من خلال الخرائط التفاعلية التي تحدّد أماكن قياس جودة الهواء، وتحديد مصادر التلوث بواسطة 240 محطة ثابتة ومتنقلة، تتوزع جغرافيًّا على نحو 125 مدينة في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفق معايير يؤخذ بها بناءً على التجمعات السكنية والصناعية والتجارية.
وأشار "الدغريري" إلى أنّ تعاون المركز مع الجهات الأخرى يتضمّن مشاركة بيانات جودة الهواء مع الوزارات والهيئات الحكومية، وكذلك مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية؛ ممّا يسهم بشكل كبير في وضع الحلول المناسبة في الحدّ من مصادر التلوث لرفع جودة الوسط البيئي.
وختم "الدغريري" قائلًا: إن المركز يسعى لضمان أن تكون بيانات جودة الهواء متاحة للجميع؛ لأن الوعي البيئي هو الخطوة الأولى نحو تحسين جودة الحياة في مجتمعنا.