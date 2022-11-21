بعد الإنجاز الكبير في ألمانيا.. استقبال حافل بتعليم الرياض لأبطال الأولمبياد العالمي للروبوت

وكان قد تُوّج الطالبان عمّار الشايجي، وفراس العريمة، من مدارس الأرقم الابتدائية بالمركز الأول في فئة "مبدعي المستقبل"، كما حاز الطالبان فهد الزغيبي، وفهد الثبيتي، من مدارس ابن رُشد المتوسطة على المركز السابع في فئة رياضة " الروبوت – التنس"، فيما نالت الطالبتان مرح الحجي، وريما الماضي، من مدارس التعلّم الذكي المركز الرابع عشر على مستوى العالم في فئة المشاريع عن مشروع "الروبوت المنقذ".