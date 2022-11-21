بعد الإنجاز الكبير في ألمانيا.. استقبال حافل بتعليم الرياض لأبطال الأولمبياد العالمي للروبوت

استقبلت قيادات إدارات تعليم الرياض بمشاركة مديري المدارس وأولياء الأمور الطلاب والطالبات المحققين المركز الأول والسابع والرابع عشر مع مراكز متقدمة في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت 2022م المقامة في جمهورية ألمانيا الاتحادية من بين 78 دولة مشاركة، وذلك استمراراً للإنجازات الدولية النوعية لطلاب وطالبات ومدارس تعليم الرياض.
وكان قد تُوّج الطالبان عمّار الشايجي، وفراس العريمة، من مدارس الأرقم الابتدائية بالمركز الأول في فئة "مبدعي المستقبل"، كما حاز الطالبان فهد الزغيبي، وفهد الثبيتي، من مدارس ابن رُشد المتوسطة على المركز السابع في فئة رياضة " الروبوت – التنس"، فيما نالت الطالبتان مرح الحجي، وريما الماضي، من مدارس التعلّم الذكي المركز الرابع عشر على مستوى العالم في فئة المشاريع عن مشروع "الروبوت المنقذ".
وبهذه المناسبة، قدّم مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، شكره للقيادة الرشيدة لدعمها المستمر للمميزين والمميزات من أبناء الوطن ولوزارة التعليم والمدارس تهيئة الظروف والإمكانات التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.
وهنَّأ خرمي نيابةً عن الأسرة التعليمية بمنطقة الرياض الطلبة الفائزين، مُثمناً وشاكراً جهود منسوبي المدارس والمعلمين والمعلمات ومديري ومديرات المدارس وأُسر الطلبة والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والروبوت الذي كان له الأثر في تحقيق هذا الإنجاز الوطني.
وأكد الدكتور "خرمي" أن أبطال الوطن هم مصدر فخر واعتزاز لتحقيق التميّز العلمي والريادة في المحافل العالمية، مشيداً بهذا الإنجاز الوطني الجديد الذي يُضاف إلى سجل إنجازات الوطن ويُسهم في تعزيز تنافسية التعليم ورؤيتها بأن يكون لدينا طلاب منافسون عالمياً يعتمد عليهم مستقبلاً في استمرار الاقتصاد المعرفي المستدام.