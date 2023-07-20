محليات
شرطة الجموم تطيح بـ 4 أشخاص لترويجهم الحشيش والإمفيتامين
قبضت شرطة محافظة الجموم على (4) مواطنين اتخذوا منزلًا وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية ومبلغ مالي.
وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.