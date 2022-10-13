بعد غد.. إزالة آخر الأحياء العشوائية في جدة

تبدأ أمانة محافظة جدة بعد غد السبت 15 أكتوبر، إزالة آخر الأحياء للمرحلة الأولى لإزالة الأحياء العشوائية وهما حي أم السلم وكيلو 14، وفقاً للخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن.
وواصلت لجنة الأحياء العشوائية بجدة تقديم خدماتها لسكان تلك الأحياء من خلال مقر اللجنة وعبر الموقع الإلكتروني لتقديم خدمات نقل العفش والسلال الغذائية وخدمات التسكين الدائم والتسكين المؤقت وخدمات التقديم على التعويض.
وتمت إزالة 30 حياً من أصل 32 حياً عشوائياً، وبانتهاء اعمال ازالة أم السلم وكيلو ١٤ يكون العمل انتهى من إزالة جميع الأحياء العشوائية المعلن عنها .