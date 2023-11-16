وصفه بـ"الانتهاك الصارخ".. البرلمان العربي يُدين قصف محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

وقال البرلمان في بيان له اليوم: "إن قصف المستشفيات في قطاع غزة يضاف إلى سجل الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة استهدافه المتواصل للمراكز الصحية والطواقم الطبية والإسعافية، وحرمان المدنيين من حقهم في العلاج وتلقي الخدمة الطبية؛ مؤكدًا تضامنه الكامل مع الأردن والشعب الفلسطيني".