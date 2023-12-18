مولود بحفر الباطن.. خطة طبية تنهي معاناة مقيمة حُرمت من الإنجاب لـ 8 أعوام

تمكّن الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال أحد مكونات تجمُّع حفر الباطن الصحي، من إنهاء معاناة مريضة سودانية الجنسية؛ من تقدم للمشيمة التي تسبّبت لها في عدم ولادة أطفال أحياء بعد إرادة الله.
وأوضح مدير مستشفى الولادة والأطفال فهد بن حزام الشمري، أن المريضة قدمت لمراجعة عيادة النساء وتم عمل مجموعة من التحاليل والأشعة لها، حيث تم اكتشاف مشكلة تقدم المشيمة، وكانت هناك عدة تحديات بهذه الحالة المرضية منها: بأن المريضة لم ترزق بأطفال منذ 8 أعوام؛ إضافة إلى أن فصيلة دمها كانت (-O) وأيضاً تعاني سيولة في الدم؛ والتحدي الأكبر بهذه الحالة المرضية هو الحفاظ على الرحم.
وأضاف أنه تم تكوين فريق عمل من الأطباء لوضع خطة طبية لإنهاء معاناة المريضة التي لم يكتب لها أطفال أحياء، وبعد شرح الخطة العلاجية وأخذ موافقتها تم إجراء تدخل طبي قيصري تكلل بنجاح ورزقت بمولود بصحة جيدة ولله الحمد، كما أن الفريق الطبي نجح في المحافظة على سلامة رحم المريضة وخرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة.