مولود بحفر الباطن.. خطة طبية تنهي معاناة مقيمة حُرمت من الإنجاب لـ 8 أعوام

وأوضح مدير مستشفى الولادة والأطفال فهد بن حزام الشمري، أن المريضة قدمت لمراجعة عيادة النساء وتم عمل مجموعة من التحاليل والأشعة لها، حيث تم اكتشاف مشكلة تقدم المشيمة، وكانت هناك عدة تحديات بهذه الحالة المرضية منها: بأن المريضة لم ترزق بأطفال منذ 8 أعوام؛ إضافة إلى أن فصيلة دمها كانت (-O) وأيضاً تعاني سيولة في الدم؛ والتحدي الأكبر بهذه الحالة المرضية هو الحفاظ على الرحم.