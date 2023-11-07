"رئيس تحرير الجزيرة": وصف السعودية لتصريح القنبلة الذرية بـ"التطرف والتوحش" يؤكد مواقفها الثابتة ضد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي

ويؤكد "المالك" أن هذه الحرب تحتكم إلى شريعة الغاب، ويقول: "رأي أمريكا أن تواصل إسرائيل القتال، ولا ترى مصلحة في إيقافه بحجة أنه يساعد حماس والفصائل الفلسطينية لاسترجاع قوتها، لكنها فقط مع هدنة تسمح بإطلاق سراح الرهائن ولفترة محدودة، وبعد ذلك يتم إطلاق يد الجيش الإسرائيلي لقتل الشعب الفلسطيني في غزة، وهدم منازلهم، وإجبارهم على الرحيل، وعودة غزة إلى الاحتلال الإسرائيلي من جديد.. ومما يؤسف له أن هذه الحرب تحتكم إلى شريعة الغاب، فلا أحد له حق التدخل لإطفاء هذا العدوان الغاشم على غزة طالما أن أمريكا طرف رئيس فيه، وبالتالي فسوف تواصل تل أبيب بجيشها المدجج بأحدث أنواع الأسلحة الأمريكية المجانية عدوانها على المدنيين في غزة، ولن يوقفها أحد عن ذلك طالما أنها بلا إنسانية، ومن غير ضمير، وتتمتع بالدعم غير المحدود من الولايات المتحدة الأمريكية التي تعترف واشنطن بأن طائراتها الاستخباراتية تجوب سماء غزة بحجة البحث عن أماكن تواجد الأسرى الموجودين في قبضة حماس، فكيف لنا أن نصدق بأنه ليس لها مهام أخرى".