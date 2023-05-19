ولي عهد الكويت: أمام الدول العربية تحديات جسام تتطلب مزيدًا من تنسيق المواقف

وأشار ولي عهد دولة الكويت إلى أن اجتماع اليوم يأتي في ظل تطورات متسارعة تحيط في الدول العربية، التي تنعكس بلا شك على أمن المنطقة واستقرارها، كما أن استمرار بعض الاضطرابات في العالم، ومنها ما يحدث في أوكرانيا له تبعات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين، الأمر الذي يحتّم وضع التصورات والآليات المناسبة للتعامل مع هذه التطورات والتحديات.