اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لطب الأعماق والعلاج بالأكسجين

وكذلك لأول مرة بالمملكة فوائد العلاج بالأوكسجين المضغوط الذي يتداخل مع طب الأعماق، وأهمية هذه التقنية المستجدة في تحسين حالة المرضى من خلال تنشيط الدورة الدموية والعمل على زيادة تدفق الدم في الأوعية الدموية، إضافة إلى تحفيز نشاط جهاز المناعة.