اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لطب الأعماق والعلاج بالأكسجين

نظمت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، ممثلة بمستشفى القوات المسلحة بالجبيل، المؤتمر الدولي لطب الأعماق والعلاج بالأكسجين، لمدة ثلاثة أيام، تحت شعار "شفاء مع كل نَفَس".
جاء ذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الصحية الدكتور أحمد بن محمد العامري، بفندق مريديان الخبر.
وتضمّن المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه بالمملكة العديد من ورش العمل والمحاضرات التي تبحث آخر المستجدات بهذا المجال الطبي، وتناقش تطورات العلاج بهذه التقنية؛ بهدف زيادة التوعية والتثقيف وتبادل الخبرات بين الأطباء المشاركين.
وقال مدير مستشفى القوات المسلحة بالجبيل اللواء أحمد بن سلطان المطيري، في كلمة ألقاها خلال افتتاح فعاليات المؤتمر: إن هذا الملتقى العلمي يهدف إلى تطوير الكوادر الطبية المحلية في مجال طب الأعماق والعلاج بالأكسجين.
وأضاف: تضمّن المؤتمر 33 محاضرة و10 جلسات حوارية و4 ورش عمل؛ للحديث عن آخر المستجدات في طب الأعماق والعلاج بالأكسجين في المملكة.
وأوضح أن المؤتمر ناقش تجربة مملكة تايلاند في طب الغوص، وتجربة سلطنة عمان في علاج فقدان السمع باستخدام الأكسجين المضغوط، والعديد من الحالات التي تم علاجها بالأكسجين.
وكذلك لأول مرة بالمملكة فوائد العلاج بالأوكسجين المضغوط الذي يتداخل مع طب الأعماق، وأهمية هذه التقنية المستجدة في تحسين حالة المرضى من خلال تنشيط الدورة الدموية والعمل على زيادة تدفق الدم في الأوعية الدموية، إضافة إلى تحفيز نشاط جهاز المناعة.
كما ناقش أيضًا دور العلاج بالأكسجين المضغوط في أمراض الجهاز الهضمي وطب أعصاب الأطفال، بجانب كيفية علاج العمى وضعف البصر بسبب ضعف الشرايين البصرية بواسطة الأكسجين.
بالإضافة إلى علاج القدم السكري باستخدام الأكسجين المضغوط وتجنب البتر ودور الأكسجين واستخداماته في طب التجميل إلى جانب التعافي من متحور "كوفيد".
وبحث المؤتمر أبرز تأثيرات العلاج بالأوكسجين المضغوط في تحسين جودة الحياة وحالات طب الطيران.