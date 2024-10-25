السعودية وصندوق النقد العربي يُوقِّعان وثيقة حوكمة لدعم الاقتصاد الفلسطيني

وتتضمَّن الوثيقة آلية حوكمة الدعم المقدَّم من السعودية، والإصلاحات الاقتصادية المصاحبة له، بما يضمن الفائدة العظمى للشعب الفلسطيني، من خلال الدعم لقطاعات حيوية، وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية في ظل الأزمة الحالية، من خلال تحسين منظومة الإيرادات المحلية، وضبط النفقات الجارية، وحوكمة وتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة، والشفافية، وتطوير بيئة الأعمال.